Что есть: Компания с 50 работниками и столовая, которая создаёт меню, ведёт учёт финансов и задолжностей. Работник платит деньги (сколько может 500, 1000 руб и т.д.) наперёд и обедает. Повар ведёт учёт этих ...
Парсер Яндекс Маркета
Парсер яндекс маркета, который будет собирать информацию о товаре, фотографии и отзывы покупателей
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