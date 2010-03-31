Парсер Яндекс Маркета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки154 просмотра

Парсер яндекс маркета, который будет собирать информацию о товаре, фотографии и отзывы покупателей

15 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
15 лет назад
$100
3 дня
Работа была выполнена очень быстро, после того как от меня была дана вся необходимая информация, готовый скрипт получил через несколько часов. На ходу были внесены все доработки. С удовольствием обращусь еще.
Хороший заказчик! Сотрудничеством полностью доволен. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
15 лет назад
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