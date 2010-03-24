Что есть: Компания с 50 работниками и столовая, которая создаёт меню, ведёт учёт финансов и задолжностей. Работник платит деньги (сколько может 500, 1000 руб и т.д.) наперёд и обедает. Повар ведёт учёт этих ...
Простой PageFlip проект на Flash
Доработать листалку страниц на Flash. Простой проект для тех кто имеет подобный опыт.
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