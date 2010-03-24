Сроки 10 дней. Быстрее сделаете - быстрее дам новый заказ. Вёрстка нужна дивами, кроссбраузерная. И точь-в-точь с макетом, я не хочу потом тратить и Ваше и моё время на поправки расстояний, размеров и т.п. ...