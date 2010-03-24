Есть фотографии интерьеров (количество задается админом) и ключевое изображение (ключ) задача : создать срипт, выводящий на страницу совмещенное изображение ключа и фонового интерьера. ключевое изображение может трансформироваться в соответствии с фононом для ...
Видео чат
Нужен простой видео чат, 1на1, одна страница, без регистраций, чат можно сделать на flash
Оставляйте ваши предложения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1500
ПЕРВОЕ ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ: - Страница "Поиск" выполняется на технологии SilverLight приближенно к сайту www.scope.od.ua Хочется услышать отдельную стоимость разработки данного функционала теперь собственно задача целиком: Сайт поиска, покупки, ...Закрыт15 лет назад
- $250
Необходимо написать систему (сайт) реализующую следующие функции: 1. Регистрируется пользователь, выбирает больницу, далее выбирает врача и по свободному времени записывается на прием. 2. Регистратура больницы может контролировать очередь и выводить бланки (номерки) ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Нужно сделать модификацию для Virtuemart, либо подобрать уже готовую, помочь правильно поставить на Joomla. Должно быть, как на http://teks.com.ua/teks/produce/sink.htm Ответы пишите только сюда.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Интернет магазин www.happykid.biz требуется подготовки сайта к индексации поисковыми машинами. * Заголовок страницы (Title) * Мета - тэги (Meta-tags) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть сайт tokareff.me. Разработчики сдали криво, нужно кое что поправить: 1.Главная страница: 1.1 Под картинкой телефона ввести номер +7 926 671 8888 Второй убрать 1.2 В "Новых предложениях" убрать ограничение ...Закрыт15 лет назад
- $100
Сроки 10 дней. Быстрее сделаете - быстрее дам новый заказ. Вёрстка нужна дивами, кроссбраузерная. И точь-в-точь с макетом, я не хочу потом тратить и Ваше и моё время на поправки расстояний, размеров и т.п. ...Закрыт15 лет назад
Дизайн Главной и всех внутренних и личного кабинета предоставиться в сверстанном формате html+css,нужна только программная часть работы техническое задание в приложение От вас жду контактов, бюджета и сроков. P.s. Заранее спасибо!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $700
Нужно сделать вёрстку и движок для информационно-поискового сайта. Требуется опытный программист. Основные модули: Объявления в сортируемых блоках. Каталог компаний. Так же, в сортируемых блоках. Сортируемая таблица с ценами. ...Закрыт15 лет назад
Необходимо собрать флэш-ролик из готовых кадров, по аналогии с уже готовым. Ролик представляет собой движение фигурки человека или животного из 104-ех кадров по 6-ти направлениям. (т.е кл-во кадров = 104 ...Завершен15 лет назад