Програмирование сайта, psd+html css предоставлю

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Дизайн Главной и всех внутренних и личного кабинета предоставиться в сверстанном формате html+css,нужна только программная часть работы техническое задание в приложение

От вас жду контактов, бюджета и сроков.

P.s. Заранее спасибо!

CSSHTML
15 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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