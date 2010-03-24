Есть фотографии интерьеров (количество задается админом) и ключевое изображение (ключ) задача : создать срипт, выводящий на страницу совмещенное изображение ключа и фонового интерьера. ключевое изображение может трансформироваться в соответствии с фононом для ...
Програмирование сайта, psd+html css предоставлю
Дизайн Главной и всех внутренних и личного кабинета предоставиться в сверстанном формате html+css,нужна только программная часть работы техническое задание в приложение
От вас жду контактов, бюджета и сроков.
P.s. Заранее спасибо!
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