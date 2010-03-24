Надо доделать модуль в самописной cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Есть самописная cms на smarty. Код достаточно прост, с коментами. Надо дописать один из модулей. Работа не на один раз. Мне очень Важно найти человека, кто мог бы постоянно доделывать эту cms-ску.

15 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров