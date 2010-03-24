Разработка скрипта статистики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Необходимо создать скрипт обсчета выпадения элементов на игровом автомате типа видео-слот (привет таких автоматов http://www.igro-service.info/games.php)

А именно, необходимо создать PHP-скрипт при обращении к которому будет генерироваться - новая случайная комбинация согласно правилам и статистике работы автомата. Производиться просчет выигрышных линий.

Предпочтение разработчикам имеющим опыт такого рода работ.

Детали по исходным данным и необходимым результатам - через внутреннюю переписку.

PHP
15 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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