Ищу готовый скрипт тотализатора по подобию марафоновского, кто уже писал подобное напишите за сколько готовы его установить, настроить под мои требования, может немного доработать.

Возможно дальнейшее сотрудничество по добавлению разных фич.

Пока нужна возможность оплаты элл. деньгами, и возможность вести внутренний баланс аккаунта в у.е. которые можно продавать между игроками. (что типа сбс на веблансере)

Тз нет, пример для работы марафон.

Нужен вменямый скрипт за вменяемые деньги.

Просьба писать только тем у еого уже есть подобные наработки. По срокам не спешим.

Желательны примеры скриптов сделанных Вами.