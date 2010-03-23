Нужно написать скрипт который будет обрабатывать всю почту на сервере а именно вытаскивать из всего письма только поле To: и сам текст письма + перекодировать его в base64 utf8. И ложить в указную папку. mail ...
Парсер IPB
Добрый день! Требуется парсер чтобы "отпарсить" порядка (170к) сообщений с одного форума (IPB 1,3,5) На другой (IPB 2,3,6) . ICQ#: 557-975-835
Заявки фрилансеров
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