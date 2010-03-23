Тема для WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки88 просмотров

Нужно сделать простую тему с фиксированной шириной, расположением по центру экрана, готовую под виджеты для WordPress 2.9.2.

Я даю ПСД файлы.

Тему можно будет построить на основе существующего фреймворка (Thematic, Carrington и тп.)

Тема должна валидироваться W3C XHTML 1.0 Strict, быть совместимой с ие6 и сафари.

Перечень страниц:404.php, archive.php. comments.php, footer.php, functions.php, header.php, index.php, page.php, searchform.php, sidebar.php, single.php, плюс шаблоны для еще 2 страниц с контентом.

В предложениях прошу приводить примеры работ.

PHPWordPress
15 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • ASP.VB Починить сайт

    $100

    Нужен человек с опытом в ASP на VB, часть на сторонней либе http://www.tvidesign.co.uk/. Необходимо разобраться почему не работает загрузка файлов. Есть все параметры подключения, доступ к ftp и панели управление вэб сервера.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • DBQ Query Joomla – дописать статистику запросов

    Есть уже устаревший модуль dbq для joomla 1.0 (аналог LFRM – платного модуля) Причем на сайте привязана его бесплатная урезанная версия. Модуль установлен, работает. Задача: запустить статистику запросов через этот ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка движка, верстка

    Требуется веб-программист для доработки движка информационного сайта (новости + статьи + облака тэгов и т.д.). Движок самописный, реализован на php. Надо: 1) внести изменения в движок: исправить некоторые уже имеющиеся ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интеграция Google maps API

    Написание java script для интеграции карты Google maps сайт. Кратко: вы получаете на странице массив с координатами маркеров из надо расставить на карту и при нажатии на ...

    Java
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна тема для wordpress

    Нужно сделать простую тему с фиксированной шириной, расположением по центру экрана, готовую под виджеты для WordPress 2.9.2. Я даю ПСД файлы. Тему можно будет построить на 960 ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Небольшой мод для Магенто

    Нужно на уровне категорий создать возможность многоступенчатых цен, те например категория книги от 100 до 200 штук одна цена от 200 до 300 2ая цена и т.д. В общем чтобы на уровне ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Универсальный парсер-граббер

    Нужен универсальный парсер сайтов-каталогов. Как должен работать: На первой странице - форма, в которую забиваем: - название профиля - адрес сайта - шаблон ссылки на раздел - шаблон ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скролинг последних новостей на JavaScript

    $5

    Необходимо сделать яваскрипт, который будет прокручивать заголовки новостей с низу вверх без остановки, а при наведении мышкой на область прокрутки, они останавливались... Без использования jquery, почему-то при её подключении, перестаёт работать галерея на ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад