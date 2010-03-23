DBQ Query Joomla – дописать статистику запросов

Есть уже устаревший модуль dbq для joomla 1.0 (аналог LFRM – платного модуля)

Причем на сайте привязана его бесплатная урезанная версия.

Модуль установлен, работает.

Задача: запустить статистику запросов через этот модуль.

В модуле эта фича предусмотрена, но видимо не для данной версии. В админке есть уже таблица Stats, В настройках запроса Stats – включен. Но статистика не работает.

Можете как-то найти и прикрутить уже готовую статистику из полной версии модуля, или написать свою – дело ваше.

Отчет статистики нужно отображать именно в предусмотренной указанной выше таблице. (или можно на сайте на отдельной странице).