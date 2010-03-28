Доработка бокса Поиска для OSCommerce Vam Edition. Настройки для бокса Поиска задаются через Админку. Схема поиска: 1. Выбор группы товара для поиска. Одежда, Обувь ...
Приватный договор для pixorama
Около трех дней работы.
Натянуть дизайн на 1 страницу.
Проект под Flex Builder 4
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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