Скрипт постинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Нужно написать скрипт или программу (не сильно в этом разбераюсь) который будит автоматически добавлять ответы в определенном списке форумов (адреса страниц откуда добавляется ответ известен). Подробнее при переписке

15 лет назад
illegal1986
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание аукциона для социальной сети

    $500

    Требуется создать приложение- аукцион для социальной сети "Вконтакте". ТЗ во вложенном файле .Приоритет отдается людям , у которых уже есть опыт разработки приложений для социальной сети и написания приложений с использование Flash. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно создать выпадающее окошко

    В общем надо сделать что бы при нажатии на button появлялось окошко (скрин ниже). Функциональность самая элементарная...нажал - появилось окно :) всё :) Для людей знающих скрипты работы на час. Сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Мелкие правки по сайтам

    Нужно разместить на разных сайтах по ссылке в определенное место и убрать часть кода со страниц на другом сайте. В общем, мелкие правки. Если у нас все получится, подобной мелкой работой буду снабжать ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • SEO расширение для Joomla.

    Всё во вложении. Цены, сроки? Автор идеи: Генеральный директор, ООО «Артдирекция» 109507, РФ, г.Москва, Самаркандский бул., д.13, корп.1 Телефон/факс: (495) 225-22-61 доб.1003 www.artdirectorate.ru Здоров Евгений Владимирович. ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форма ввода e-mail

    $5

    Сделать следующие вещи: 1)Страница с формой ввода адреса электронной почты, после ввода адреса говорит спасибо. Адрес при этом проверяется на правильность регулярным выражением, и если все норм - добавляется в текстовый файл. Сразу после ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватно для maverick_den

    $50

    1. Сделать предпросмотр мини-эскизов прокруткой стрелочками и колесиком снизу основной фотографии с нумерацией и названием фото. начисление рейтинга (согласно эскизу) блок показа других альбомов в этой категории ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать или доработать календарь

    Надо взять готовый календарь (например dhtmlgoodies_calendar) или создать свой но со следующей особенностью: в календарь будет передаваться строка следующего формата и так далее. И календарь должен в ячейках ...

    CSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт игр онлайн

    Нужно сделать систему управления для сайта с флеш играми. ТЗ в приложении. Подробности в ICQ 477 302 251. Предложения принимаются с ценой и сроками выполнения.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад