Форма ввода e-mail

Сделать следующие вещи:

1)Страница с формой ввода адреса электронной почты, после ввода адреса говорит спасибо. Адрес при этом проверяется на правильность регулярным выражением, и если все норм - добавляется в текстовый файл. Сразу после этого на введенный адрес отправляется письмо с определенным содержимым в виде html-странички

2) Страница с кнопкой для отправки по всем введенным адресам из текстового файла письма с определенным содержимым в виде html-странички.