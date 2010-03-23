Форма ввода e-mail

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок127 просмотров

Сделать следующие вещи:

1)Страница с формой ввода адреса электронной почты, после ввода адреса говорит спасибо. Адрес при этом проверяется на правильность регулярным выражением, и если все норм - добавляется в текстовый файл. Сразу после этого на введенный адрес отправляется письмо с определенным содержимым в виде html-странички

2) Страница с кнопкой для отправки по всем введенным адресам из текстового файла письма с определенным содержимым в виде html-странички.

HTML
15 лет назад
sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$5
1 день
Евгений прекрасно справился с работой в кратчайшие сроки. Рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад

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