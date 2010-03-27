Надо взять готовый календарь (например dhtmlgoodies_calendar) или создать свой но со следующей особенностью: в календарь будет передаваться строка следующего формата и так далее. И календарь должен в ячейках ...
Приватно для maverick_den
1. Сделать предпросмотр мини-эскизов прокруткой стрелочками и колесиком снизу основной фотографии с нумерацией и названием фото.
начисление рейтинга (согласно эскизу)
блок показа других альбомов в этой категории
скрываемые блоки для добавления комментариев и информации о фото
название фото и кнопку скачать, вынести наверх фотографии
ссылки популярные/лучшие/комментарии сделать кнопками и разместить как на эскизе
P.S. Переход между фотографиями должен остаться в такой же последовательности и таким же способом. т.е. без "перезагрузки" страницы)
2. Сделать навигацию по страницам внизу страниц как на эскизе (стилизованными кнопками, которые при наведении меняют цвет)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать систему управления для сайта с флеш играми. ТЗ в приложении. Подробности в ICQ 477 302 251. Предложения принимаются с ценой и сроками выполнения.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен программист php для доработки существующей и функционирующей системы планирования задач офиса. Система самописная, консультация по коду будет. Требуется периодическая разработка доп. функционала.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Сделать функцию Жду от вас предложений по решению данного вопроса цены и сроки.Закрыт15 лет назад
Нужно сохранить в графический файл определённую часть страницы с помощью JS.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток леди и джентльмены! Имеется Joomla 1.5.15 и каталог K2. Необходимо написать плагин синхронизации категорий joomla и категорий K2. Т.е. необходимо чтоб при создании категории в К2, была автоматическая публикация ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходимо добавить английскую версию сайта к уже существующей русской. Материал предоставляется.Завершен15 лет назад
Необходимо откопировать html страничку с вставками java кода. Если местами не будет возможности это сделать, то подкорректировать, дописать, что бы получилось идентично с предложенным вариантом. Что бы получить адрес, пишите в личку или лучше ...Завершен15 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать приложение "Игра Эрудит", аналогичный мейловскому (games.mail.ru). Предложения без сумм и сроков не рассматриваю. Обращаю Ваше внимание, что предоплата после наработок.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо доработать визитку, верстка есть, шаблон готов, необходимо добавить блок новостей (с выводом фото, причем возможно больше 1) + страницы (статика, статика + модуль phoca gallery). На все - 1 день.Закрыт15 лет назад