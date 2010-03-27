Приватно для maverick_den

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки108 просмотров

1. Сделать предпросмотр мини-эскизов прокруткой стрелочками и колесиком снизу основной фотографии с нумерацией и названием фото.

начисление рейтинга (согласно эскизу)

блок показа других альбомов в этой категории

скрываемые блоки для добавления комментариев и информации о фото

название фото и кнопку скачать, вынести наверх фотографии

ссылки популярные/лучшие/комментарии сделать кнопками и разместить как на эскизе

P.S. Переход между фотографиями должен остаться в такой же последовательности и таким же способом. т.е. без "перезагрузки" страницы)

2. Сделать навигацию по страницам внизу страниц как на эскизе (стилизованными кнопками, которые при наведении меняют цвет)

15 лет назад
Olifka
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
15 лет назад
$55
1 день
Специалист высшей категории, работать приятно с таким грамотным человеком! Все сделано в сроки, четко и профессионально! Самые положительные рекомендации
Грамотное задание, вполне адекватное тестирование, с оплатой проблем нет. Снова рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
15 лет назад

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