Приватно для maverick_den

1. Сделать предпросмотр мини-эскизов прокруткой стрелочками и колесиком снизу основной фотографии с нумерацией и названием фото.

начисление рейтинга (согласно эскизу)

блок показа других альбомов в этой категории

скрываемые блоки для добавления комментариев и информации о фото

название фото и кнопку скачать, вынести наверх фотографии

ссылки популярные/лучшие/комментарии сделать кнопками и разместить как на эскизе

P.S. Переход между фотографиями должен остаться в такой же последовательности и таким же способом. т.е. без "перезагрузки" страницы)

2. Сделать навигацию по страницам внизу страниц как на эскизе (стилизованными кнопками, которые при наведении меняют цвет)