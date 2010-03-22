Сделать игру.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день!

Необходимо разработать приложение "Игра Эрудит", аналогичный мейловскому (games.mail.ru).

Предложения без сумм и сроков не рассматриваю.

Обращаю Ваше внимание, что предоплата после наработок.

15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

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