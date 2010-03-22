Приватно для Ткаченко Игорь

Мое задание было простым, и так что неудивительно, что Игорь доработал свой старый проект буквально в течении нескольких минут. Приятно порадовало и то, что в процессе работы возникли сложности, которые я не учел в проекте, но их решение не составило проблемы для специалиста. Очень рад сотрудничеству и уверен в плодотворной работе и в будущем!