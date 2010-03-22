Доделать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок184 просмотра

Содержание сайта генерируется на основе папок. В которых лежат изображения. Папки загружаются по фтп. Потом выполняется скрипт, и на основе папки генерируются новые страницы сайта.

Сайт работает, страницы генерируются.

Нужно добавить возможность удалять существующие папки, добавить генерируемую страницу "карта сайта" и повесить баннер на главную.

15 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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