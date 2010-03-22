Доделать сайт

Содержание сайта генерируется на основе папок. В которых лежат изображения. Папки загружаются по фтп. Потом выполняется скрипт, и на основе папки генерируются новые страницы сайта.

Сайт работает, страницы генерируются.

Нужно добавить возможность удалять существующие папки, добавить генерируемую страницу "карта сайта" и повесить баннер на главную.