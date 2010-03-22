Требуется человек хорошо владеющий классическим ASP (не .NET!) и MSSQL (SQL server 2000), для устранения багов связанных с БД, доработки скрипта. Опыт исправления чужого кода необходим.
Автоагент
Необходимо создать биржу обмена заявками на поиск, бронирование необходимого авто в режиме сайта.
Основной задачей системы является: возможность удобно отслеживать свободное время автомобилистов и осуществлять бронирование времени путем подачи заявки на перевозку.
"Автоагент" состоит из следующих модулей:
- Модуль учета автомобилей и формирование базы
Формирует базу автомобилей собственника по заданным параметрам для демонстрации как Клиенту так и другим пользователям. Доступны функции добавления нового автомобиля, редактирования данных об автомобиле, ограничения показа информации об автомобиле для различных Пользователей. Хранение информации на резервных серверах, ограниченный доступ к базам автомобилей обеспечат безопасность Вашего бизнеса.
- Модуль диспетчерская
Модуль диспетчерская предназначен для принятия заказов на автотранспорт.
- Модуль планирование
Данный модуль позволяет удобно в режиме on-line (реального времени) проследить текущие заказы автомобиля, а также планируемые и выполненные. Возможно отмечать задачу на день в конкретно определенное время для тех случаев, которые не связаны с выполнением заказов, учесть свободное время авто.
- Модуль CRM
Подсистема CRM предназначена для работы с клиентами (с электронными письмами, событиями, напоминаниями). Она позволяет пользователю отслеживать информацию о событиях, в которых он участвует, получать напоминания и электронные письма, а так же уведомлять других пользователей о событиях, в которых они участвуют, создавать напоминания и электронные письма для других пользователей.
- Модуль взаиморасчетов
В модуле управления взаиморасчетами реализованы функции учета прейскурантов и тарифов, расчет стоимости услуг транспортных услуг и реестров за оказанные услуги. Возможен учет взаимных расчетов с водителем авто, состояние задолженности, дата предстоящих расчетов и т.п.
- Модуль взаимодействия с другими пользователями
В случае если Ваш автомобиль забронирован на то время, когда необходим Клиенту Вы имеете возможность просматривать базы автомобилей других компаний с кем сотрудничаете и оформлять заказы конкретному автомобилю (бронирование). В случае оформления заказа выбранному авто данная заявка в режиме on-line берется на исполнение соответствующей компанией. На этом этапе Вы получаете Агентское вознаграждение.
Если в базах Ваших партнеров нет автомобилей, удовлетворяющих требованиям Клиента, Вы можете составить задание для поиска необходимого авто на определенную дату для всех пользователей системы «Автоагент» (или конкретно определенных Вами). Таким образом, в большинстве случаев, когда Вы отказали бы клиенту в предоставлении автомобиля в подобных ситуациях благодаря «Автоагенту» возникает возможность при меньших
трудозатратах с вашей стороны оказать качественно и быстро поиск необходимого автомобиля.
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