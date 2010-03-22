Устранить баги на сайте (ASP, MSSQL)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется человек хорошо владеющий классическим ASP (не .NET!) и MSSQL (SQL server 2000), для устранения багов связанных с БД, доработки скрипта.

Опыт исправления чужого кода необходим.

ASP.NETSQL
15 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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