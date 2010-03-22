Изменить функционал версии 8.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка87 просмотров

Здравствуйте!

Требуется сделать пару доработок в cms DLE.

Надо будет малец изменить функционал версии 8.2 (не дополнительный модули и т.п. просто изменить кое что в самой cms).

Если вы хорошо разбираетесь в этой cms, то работы буквально на 20 минут.

Оставляйте свои контакты.

Спасибо!

DLE
15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

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