Нужно доверстать сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки181 просмотр

Добрый день , нужно доверстать сайт по срокам 1 день

Joomla 1.5.14

Что нужно сделать:

1. Новости сбоку.

2. Логин как сверху.

3. мелкие недаработки.

Пишите в скайп : Souldp

Joomla
15 лет назад
SoulDp
36 лет
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Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sofal
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15 лет назад
$200
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sofal
38 лет
19 лет в сервисе
Был
17 дней назад
15 лет назад