Плагин для Dokuwiki

Плагин для оповещения избранных пользователей об изменениях в вики.

Создается новый документ, у автора, после создания документа, должен быть выбор:

подписывать кого-то на то, чтоб прочитал эту страницу или никого не подписывать.

Возможнось подписывать как отдельно взятого пользователя, нескольких пользователей

(выбор из списка существующих пользователей), так и группу, несколько групп

(выбор из списка существующих групп).

Оповещение уходит на email указанный в настройках пользователя.

Пользователю приходит письмо с ссылкой на новый документ. Он открывает документ в браузере и в конце

документа есть кнопка "Я ознакомился" (если пользователь уже ознакомился с документтом и нажимал

эту кнопку ранее, то кнопку не отображать). По нажатию кнопки, пользователь переходит в группу ознакомившихся

(или вылетает из группы неознакомившихся).

В конце документа, для пользователей из группы admin, выводить список тех кто подписан, но не ознакомился со статьей.

Хранить данные в таблице: пользователь и список документов, которые он не прочитал (не нажал кнопку "Ознакомлен").

Сделать страничку, со списком пользователей и документов, с которыми они не ознакомились.

То же для изменённых документов. В письме со ссылкой на изменённый текст выводить абзац, в котором

произошли изменения. При открытии измененного документа, выделять цветом изменённый кусок.

Та же кнопка "Я ознакомился".