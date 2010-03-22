Здравствуйте! нужно реализовать на странице сайта интерактивную смену цвета салона и смену цвета автомобиля: Подобное видел здесь: www.maxcom-leather.ru/car.html ДАНО: картинка машины и варианты цвета
Плагин для Dokuwiki
Плагин для оповещения избранных пользователей об изменениях в вики.
Создается новый документ, у автора, после создания документа, должен быть выбор:
подписывать кого-то на то, чтоб прочитал эту страницу или никого не подписывать.
Возможнось подписывать как отдельно взятого пользователя, нескольких пользователей
(выбор из списка существующих пользователей), так и группу, несколько групп
(выбор из списка существующих групп).
Оповещение уходит на email указанный в настройках пользователя.
Пользователю приходит письмо с ссылкой на новый документ. Он открывает документ в браузере и в конце
документа есть кнопка "Я ознакомился" (если пользователь уже ознакомился с документтом и нажимал
эту кнопку ранее, то кнопку не отображать). По нажатию кнопки, пользователь переходит в группу ознакомившихся
(или вылетает из группы неознакомившихся).
В конце документа, для пользователей из группы admin, выводить список тех кто подписан, но не ознакомился со статьей.
Хранить данные в таблице: пользователь и список документов, которые он не прочитал (не нажал кнопку "Ознакомлен").
Сделать страничку, со списком пользователей и документов, с которыми они не ознакомились.
То же для изменённых документов. В письме со ссылкой на изменённый текст выводить абзац, в котором
произошли изменения. При открытии измененного документа, выделять цветом изменённый кусок.
Та же кнопка "Я ознакомился".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть шаблон сайта с версткой в html. Необходимо просто натянуть его на ДЛЕ 8.2 Задание не сложное, так что предпочтение отдается ценеЗавершен15 лет назад
Добрый день, нужен модуль фильтрации по аналогии с http://hotline.ua/gd/12/ для сайта http://www.postelshop.com.ua/dir.php?id=12 (сейчас подбор по характеристикам так реализован), который подключается к CMS от Melbis.com и учитывает изменения названий и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать скрипт партнерки за смс! ты - обязательно с опытом создания партнерских программ! Готовые решения приветствуются. ты желательно из москвы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуеться натянуть диз на существующий скрипт, залить на хостинг, установить SSL AntiDoss. Консультация. Возможно долговременное сотрудничество.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно устранить ощибку в скрипте http://tizer.ero-foto.info/ тизерной системы, проблема в отображении блока тизеров, ставишь 3 на 4, а на сайте отображается по другому, и после каждой перегрузки сайта расположение тизеров меняетсяВеб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Доступ к исходному сайту есть. Сайт joomla+virtuemart Нужно чтобы парсер в итоге выдергивал с сайта большую картинку, присваивая ей название (берем из товара), артикул, (берем из товра), стоимость (берем из товра). В ...Закрыт15 лет назад
- $50
Кто натянет готовый сверстанный дизайн на движок AVE CMS? Слушаю предложениВеб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сделать функцию на сайте задание сделать кнопку Жду от вас предложений по решению данного вопроса цены и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $35
Имеем сайт, содержащий продукцию со всех городов России. Планируется размещать на нём баннерную рекламу. И не тупо втыкать баннеры, а используя геотаргетинг, т.е., специальный скрипт будет определять по IP город посетителя и показывать ему баннер ...Завершен15 лет назад