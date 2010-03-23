Скрипт для геотаргетинга

Имеем сайт, содержащий продукцию со всех городов России. Планируется размещать на нём баннерную рекламу. И не тупо втыкать баннеры, а используя геотаргетинг, т.е., специальный скрипт будет определять по IP город посетителя и показывать ему баннер конкретного города. Например, если посетитель из Липецка, то он будет видеть ТОЛЬКО Липецкие баннеры. Так для любого другого города.

Писать систему показа баннеров в зависимости от города НЕ НАДО - я всё уже сам написал. Единственное, что мне нужно - так это PHP-скрипт, который внедрён в страницу. На входе он получает IP-посетителя ($_SERVER['REMOTE_ADDR']), затем ломится в мою базу где даны соответствия IP-адресов для каждого города, выдирает ID-города из базы, и возвращает его в return($city_id). Что я буду делать потом с этим возвращённым значением - мои проблемы.

Замечу, что мне нужны лишь города (Рязань, Москва, Тула и т.д.), а не области и темболее, страны.

Просьба: MaxMind, который определяет некоторые Московские адреса как Бомбей и Калькутту - НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

GeoIP Base - что-то тоже не понравилась (а может я не разобрался с ней).

Очень важно, чтобы я мог без проблем обновлять базу IP-соответствий, например импортом в БД, и чтобы инфа об адресах бралась ИЗ МОЕЙ БД, а не с чужого сервера АЛЯ Ашманов&Партнёры.