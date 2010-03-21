Разработка панели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Требуется разработка панели для клиентов по продвижению сайтов.

Более подробно в личку при общении.

Предпочтение тем, кто уже имел опыт разработки подобных панелей.

Технологии: php, MySQL, AJAX

Высокая степень защиты.

ps возможно нужна будет интеграция с 1С

AJAXMySQLPHP
15 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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