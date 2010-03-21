Есть задача. Нужно сделать горизонтально вращающееся меню из картинок вокруг центральной точки вращение по эллипсу. Так что б картинка находящаяся в переди была больше, а остальные уменьшались по мере отдаления от лицевой части при нажатие ...
Разработка панели
Требуется разработка панели для клиентов по продвижению сайтов.
Более подробно в личку при общении.
Предпочтение тем, кто уже имел опыт разработки подобных панелей.
Технологии: php, MySQL, AJAX
Высокая степень защиты.
ps возможно нужна будет интеграция с 1С
Заявки фрилансеров
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