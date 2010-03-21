Небольшие исправления в NetCat 2.4 Lite

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка57 просмотров

Необходима помощь программиста под NetCat Lite. Нужно сделать вывод рубрик новостей и вставить код системы управления ссылками. Работы на 5-10 минут.

15 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров