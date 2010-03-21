Небольшие исправления в NetCat 2.4 Lite

Всем привет! Такая проблема. Я ставил какой-то модуль и, наверно, случайно что-то удалил... Теперь не отображаются комменты, хотя они и есть. Сайт на DLE Пример страницы с комментами: _http://friend.kg/main/171-nabor-v-komandu-sajta.html Оставляйте, ...