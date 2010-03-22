Приватный проект для Дима Ярусевич (ProgDima)

Необходимо создать функцию которая на входе будет получать количество секунд, на выходе эта функция должна вернуть строку по маске [месяцев]:[недель]:[дней]:[часов]:[минут]:[секунд]

Например, если на входе 3600 то на выходе 0:0:0:1:0:0

Считать, что в месяце 30 дней.