Для проэкта ChatRoulette.com требуется написать скрипт, который при каждом соединении с партнером будет автоматически отправлять заданный текст и считать кол-во отправленных сообщений. ICQ 354-135-216
Приватный проект для Дима Ярусевич (ProgDima)
Необходимо создать функцию которая на входе будет получать количество секунд, на выходе эта функция должна вернуть строку по маске [месяцев]:[недель]:[дней]:[часов]:[минут]:[секунд]
Например, если на входе 3600 то на выходе 0:0:0:1:0:0
Считать, что в месяце 30 дней.
Выбранный исполнитель
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