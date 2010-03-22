Приватный проект для Дима Ярусевич (ProgDima)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка151 просмотр

Необходимо создать функцию которая на входе будет получать количество секунд, на выходе эта функция должна вернуть строку по маске [месяцев]:[недель]:[дней]:[часов]:[минут]:[секунд]

Например, если на входе 3600 то на выходе 0:0:0:1:0:0

Считать, что в месяце 30 дней.

15 лет назад
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ProgDima
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Выполнил проект быстро, качественно. Рекомендую Диму
Все ок ,задачу сформулировал понятно. Очень терпеливый. Рекомендую.

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ProgDima
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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