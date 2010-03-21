Панель управления игровыми серверами CS

Ищем хорошего программиста(программистов) для написания панели управления игровыми серверами CS 1.6(позже CS:S, L4D, и тд).

ОС серверов - CentOS 5.

Очень желательно что бы вы уже имели дело с игровыми серверами, знали что это и как это работает.

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, понимаем что за один раз все нужные функции не сделать.

Общие требования:

1)Регистрация клиента.

2)Заказ сервера пользователем, автоматический прием оплаты.

3)Автоматическая установка игрового сервера, ограничение нагрузки на cpu этому серверу.

4)Автоподъем сервера при падении, возможность пользователю делать откат, т.е переустановка сервера, редактирование пользователем некоторых параметров запуска(стартовая карта, фпс и тд)

5)Система тикетов.

6)Поддержка неограниченного количества физических серверов.

7)Настраиваемые группы пользователей(Администратор, саппорт и тд)

8)Биллинг - истории финансовых операций и тд.

9)Автоматическое отключение сервера после окончания оплаченного срока.

Позже так же будет нужно:

Автоматическая установка карт, плагинов, модов.

Поддержка других игр.

Что то ещё.

Если вы знаете как это всё реализовать - пишите.

Бюджет и сроки с вас.