Одеть шаблон на Danneo

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Нужно одеть сверстаный шаблон на даннео или хотя бы обьяснить как выводятся блоки...

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Сразу пишем в асю 932три206

15 лет назад
weder
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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