Повесить на главную "Under construction"

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Завершен2 заявки152 просмотра

Добрый день.

На вновь зарегистрированный домен, главную стр. необходимо поместить несколько фраз.

Доступы итп предоставим.

15 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад
$20
1 день
Понравилось работать с Сергеем! Все сделал четко и быстро, приятен в общении! Профессионал своего дела! РЕКОМЕНДУЮ!
Приятно было помочь Антону. Оплату получил авансом. Надеюсь смогу и дальше помочь. Сделаю это с удовольствием.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
15 лет назад