Ищем хорошего программиста(программистов) для написания панели управления игровыми серверами CS 1.6(позже CS:S, L4D, и тд). ОС серверов - CentOS 5. Очень желательно что бы вы уже имели дело с игровыми серверами, знали что ...
ChatRoulette.com - клон
Ну думаю все понятно. Требуется клон движка
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Имеется сайт, на котором размещаются мини игры, доступные для загрузки без необходимости регистрации. Механизм загрузки реализован с помощью PAD файлов. Движок сайта - бесплатный PAD Site Kit 2.00.09. Нам нужен ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть .swf файл с flash роликом, где на фоне музыки плывут различные фотографии. Необходимо заменить проплывающие фотографии на другие изображения, при этом все остальное в ролике должно остаться также. Кол-во изображений для ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
Поправки по флешу нужны задание тута http://www.sendspace.com/file/s2t10e От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте нужно написать скрипт и после его написания прикрепить к сайту. Партфолео и опыт работы не требуюстся. По окончанию разработки показать его работу. Описания скрипта в прикрепленном файле. Все подробности ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Было задание: Создать на сайте страницу с таблицей и наполнить ее картинками+описанием. Был выбран фрилансер, в результате чего страница с картинками была создана. однако описания он так и не добавил, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день. На вновь зарегистрированный домен, главную стр. необходимо поместить несколько фраз. Доступы итп предоставим.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $40
Необходима доработка скрипта – анализатора страниц сайта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется установить чистый dle на основной домен и форум ipb или vbul на поддомен. Синхронизация должна быть следующего рода: 1. Регистрация т.е. если она произошла на форуме то автоматически регистрируется человек и на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно одеть сверстаный шаблон на даннео или хотя бы обьяснить как выводятся блоки... Сроки кратчайшие Сразу пишем в асю 932три206Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад