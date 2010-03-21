Перенос из SQLITE в MySQL

Есть:

• Сайт файлового архива на Joomla 1.5 и самописном компоненте

• Самописная прога для сбора файлов для этого сайта

Программа хранит файлы и описания к ним в sqlite базе. Файлы зипуются при добавлении в базу. Готовая база заливается на сервер сайта.

Нужен скрипт на php который:

• СИНХРОНИЗИРУЕТ sqlite базу и базу сайта, т.е. нужно учесть коллизии и сдвиги индексов.

• Выгрузит все zip архивы из sqlite базы в одну папку

• Загрузит в базу сайта имена всех файлов в zip архивах

• Найдет doc и docx документы в zip архивах, сконвертирует их в текст и загрузит этот текст в базу сайта. (конверторы doc->text и docx->text на php УЖЕ ГОТОВЫ, их писать не надо)

Самая большая проблема это размер sqlite базы. В среднем это 500 файлов. Т.е. ни памяти, ни времени для php не хватит, следовательно нужно будет разбивать на этапы и вызывать через AJAX или еще как. Прогрессбар очень желателен.