Ну думаю все понятно. Требуется клон движка
Перенос из SQLITE в MySQL
Есть:
• Сайт файлового архива на Joomla 1.5 и самописном компоненте
• Самописная прога для сбора файлов для этого сайта
Программа хранит файлы и описания к ним в sqlite базе. Файлы зипуются при добавлении в базу. Готовая база заливается на сервер сайта.
Нужен скрипт на php который:
• СИНХРОНИЗИРУЕТ sqlite базу и базу сайта, т.е. нужно учесть коллизии и сдвиги индексов.
• Выгрузит все zip архивы из sqlite базы в одну папку
• Загрузит в базу сайта имена всех файлов в zip архивах
• Найдет doc и docx документы в zip архивах, сконвертирует их в текст и загрузит этот текст в базу сайта. (конверторы doc->text и docx->text на php УЖЕ ГОТОВЫ, их писать не надо)
Самая большая проблема это размер sqlite базы. В среднем это 500 файлов. Т.е. ни памяти, ни времени для php не хватит, следовательно нужно будет разбивать на этапы и вызывать через AJAX или еще как. Прогрессбар очень желателен.
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