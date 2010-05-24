Движок сайта объявлений

Было приятно сотрудничать с Костей. С заинтересованностью вникал во все нюансы проекта, предлагал свои решения, и советы как улучшить проект. По срокам уложились как и планировали. Я остался доволен сотрудничеством с Константином. Советую его как хорошего программиста.