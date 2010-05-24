Движок сайта объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок314 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать движок сайта объявлений наподобие этого сайта: http://www.marktnet.nl/

Если у вас уже есть готовые решения, которые имеют схожий функционал, с радостью рассмотрю и их.

P.S. Желательно создавать движок на фреймворке CodeIgniter.

CodeIgniter
15 лет назад
rondob
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

blazewebart
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$500
21 день
Было приятно сотрудничать с Костей. С заинтересованностью вникал во все нюансы проекта, предлагал свои решения, и советы как улучшить проект. По срокам уложились как и планировали. Я остался доволен сотрудничеством с Константином. Советую его как хорошего программиста.
Отличный заказчик и хороший человек, сработались и надеюсь, что будем работать еще. С уважением Константин.

Заявки фрилансеров

blazewebart
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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