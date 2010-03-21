Скрипт - экспорт файла mysql

Нужен php скрипт для загрузки содержимого файла в поле таблицы и контроля этого процесса.

Как это должно выглядеть:

1.Форма выбора файла(обзор), кнопка загрузить.

2.После выбора файла и нажатия на кнопку загрузить , файы проверяется на наличие расширения *.srv и размер не более 5 кб.

3.В случае если по какому либо файлу условия не соотвествует чуть ниже формы должен выводится лог состояния загрузки:

Загрузка файла param_pampam.srv............ERROR

Файл param_pampam.srv существует.

Файл param_pampam.srv имеет размер более 5 кб.

4.Если файл проходит тест, в логе отображается состояние загрузки.

Загрузка файла param_pampam.srv.............Ok

5.Далее начинается побайтовое чтение файла и запись содержания файла в поле таблицы testnew_srvfile

Если файл успешно загружен, лог будет выглядить след. образом:

Чтение файла param_pampam.srv................Ok

Спасибо, файл успешно загружен, перейдите на данную страницу(ссылка).

Так же нужен скрипт который считает содержание таблицы и создаст новый файл на основе записанных данных таблицу. Этот файл ничем не должен отличаться от исходного.

Все это должно выглядить визуально:

=============Обзор(файл бокс) | Загрузить(кнопка)

Лог загрузки:

Загрузка файла...............Ok

Чтение файла.................Ok

Спасибо, файл успешно загружен, перейдите на данную страницу(ссылка).

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