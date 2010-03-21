Добрый день! Необходимо создать движок сайта объявлений наподобие этого сайта: http://www.marktnet.nl/ Если у вас уже есть готовые решения, которые имеют схожий функционал, с радостью рассмотрю и их. P.S. Желательно создавать ...
Скрипт - экспорт файла mysql
Нужен php скрипт для загрузки содержимого файла в поле таблицы и контроля этого процесса.
Как это должно выглядеть:
1.Форма выбора файла(обзор), кнопка загрузить.
2.После выбора файла и нажатия на кнопку загрузить , файы проверяется на наличие расширения *.srv и размер не более 5 кб.
3.В случае если по какому либо файлу условия не соотвествует чуть ниже формы должен выводится лог состояния загрузки:
Загрузка файла param_pampam.srv............ERROR
Файл param_pampam.srv существует.
Файл param_pampam.srv имеет размер более 5 кб.
4.Если файл проходит тест, в логе отображается состояние загрузки.
Загрузка файла param_pampam.srv.............Ok
5.Далее начинается побайтовое чтение файла и запись содержания файла в поле таблицы testnew_srvfile
Если файл успешно загружен, лог будет выглядить след. образом:
Чтение файла param_pampam.srv................Ok
Спасибо, файл успешно загружен, перейдите на данную страницу(ссылка).
Так же нужен скрипт который считает содержание таблицы и создаст новый файл на основе записанных данных таблицу. Этот файл ничем не должен отличаться от исходного.
Все это должно выглядить визуально:
=============Обзор(файл бокс) | Загрузить(кнопка)
Лог загрузки:
Загрузка файла...............Ok
Чтение файла.................Ok
Спасибо, файл успешно загружен, перейдите на данную страницу(ссылка).
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