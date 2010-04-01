Защита форума от спама

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок150 просмотров

Необходимо защитить форум от спама, так как в день добавляется до 10 спам сообщений.

Просьба в предложении указывать, какие именно способы защиты предлагаете реализовать.

15 лет назад
egorika
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Webmaster_vrn_ru
Антон 
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Форум работает, спама нет! очень довольный работой Кирилла.

Заявки фрилансеров

Webmaster_vrn_ru
Антон 
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
15 лет назад