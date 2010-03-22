Нужно устранить ощибку в скрипте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Нужно устранить ощибку в скрипте http://tizer.ero-foto.info/ тизерной системы, проблема в отображении блока тизеров, ставишь 3 на 4, а на сайте отображается по другому, и после каждой перегрузки сайта расположение тизеров меняется

15 лет назад
kuts
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров