Добрый день,

нужен модуль фильтрации по аналогии с http://hotline.ua/gd/12/ для сайта

http://www.postelshop.com.ua/dir.php?id=12 (сейчас подбор по характеристикам так реализован), который подключается к CMS от Melbis.com и учитывает изменения названий и числа характеристик при их изменении в модуле управления сайтом от Melbis.

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