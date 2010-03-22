Модуль фильтрации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок96 просмотров

Добрый день,

нужен модуль фильтрации по аналогии с http://hotline.ua/gd/12/ для сайта

http://www.postelshop.com.ua/dir.php?id=12 (сейчас подбор по характеристикам так реализован), который подключается к CMS от Melbis.com и учитывает изменения названий и числа характеристик при их изменении в модуле управления сайтом от Melbis.

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15 лет назад
NekrasovHome
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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