Проект на MediaWiki

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Есть движок MediaWiki который уже поставлен на хост, нужна доработка проекта по установке extensions, настройке боковых меню, категорий, защиты от вандализма.

15 лет назад
ukrspetsmontazh
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров