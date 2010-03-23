Требуется написать компонент для Joomla 1.5

Остался очень расстроен сотрудничеством с Владиславом. С проектом он не справился. После многократного переноса срока сдачи Владислав сообщил что работа завершена. И перестал выходить на связь, хотя на сайт заходит, в аське постоянно висит. Стоит отметитить, что деньги были возвращены через несколько минут после требования. Очень жалко потерянного времени (1 месяц).