Требуется написать компонент для Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок243 просмотра

Компонент:

1.

- принимает почту с заданного адреса (каждому пользователю должно соответствовать несколько адресов электронной почты);

- находит во входящем письме вложения (объем редко достигает мегабайта) ;

- результаты приема почты записывает в базу данных mysql:

Дата приема почты;

Id пользователя;

Имя файла-вложения;

Содержимое вложения;

2.

- дает возможность интерактивного ввода файла – вложения (с ограничением на объем, без приема почты) с записью в базу данных mysql:

Дата приема почты;

Id пользователя;

Имя файла-вложения;

Содержимое вложения;

3. Дает возможность пользователю просматривать список выполненных им загрузок, отмечать позиции для удаления

4. Имеет возможность установки пользовательских настроек:

-имя пользователя;

-логин;

-пароль;

-адреса электронной почты, и их параметры

Компонент должен быть полностью открытым.

Пожалуйста, сообщайте размер бюджета, который Вам интересен

JoomlaMySQL
15 лет назад
dmm2008
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Shulikov-v
Владислав 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-3)
15 лет назад
$100
10 дней
Остался очень расстроен сотрудничеством с Владиславом. С проектом он не справился. После многократного переноса срока сдачи Владислав сообщил что работа завершена. И перестал выходить на связь, хотя на сайт заходит, в аське постоянно висит. Стоит отметитить, что деньги были возвращены через несколько минут после требования. Очень жалко потерянного времени (1 месяц).

Заявки фрилансеров

Shulikov-v
Владислав 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-3)
15 лет назад