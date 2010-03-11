Создание программной части для сайта -визитки студии инд. пошива обуви. дизайн есть.
Модифицирование jw плеера.
В плеере должно быть 2 конфигурации потока Поток1 и Поток 2
rtmp://77.120.113.20/live
Snream1
и
rtmp://77.120.113.20/live
Stream2
Плеер постоянно проигрывает поток1, если появляется поток2 он переключается на него, когда пропадает, снова Поток1
Проверка производится раз в 10 сек
Переменные Поток1 и Поток2 по таймеру время от времени изменяются и подчитываются из файлов XML1 и XML2
приблизительно такого вида:
Live XSPF playlist
Live Stream
zzz
Stream1
2010.03.11 18:30:00
rtmp://77.120.113.20/live
rtmp
1
Live Stream
zzz
Stream2
2010.03.11 18:50:00
rtmp://77.120.113.20/live
rtmp
1
XML файл должен подчитываться с интервалом 10 минут.
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