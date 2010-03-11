Модифицирование jw плеера.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок92 просмотра

В плеере должно быть 2 конфигурации потока Поток1 и Поток 2

rtmp://77.120.113.20/live

Snream1

и

rtmp://77.120.113.20/live

Stream2

Плеер постоянно проигрывает поток1, если появляется поток2 он переключается на него, когда пропадает, снова Поток1

Проверка производится раз в 10 сек

Переменные Поток1 и Поток2 по таймеру время от времени изменяются и подчитываются из файлов XML1 и XML2

приблизительно такого вида:

Live XSPF playlist

Live Stream

zzz

Stream1

2010.03.11 18:30:00

rtmp://77.120.113.20/live

rtmp

1

Live Stream

zzz

Stream2

2010.03.11 18:50:00

rtmp://77.120.113.20/live

rtmp

1

XML файл должен подчитываться с интервалом 10 минут.

15 лет назад
mg-portal
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо выполнить ряд задач для сайтов

    Сайт адвокатов (друпал): 1. Поставить сервис Рустолк http://www.rustalk.net/ 2. Подготовить сайт к подключению в Яндекс Новости http://help.yandex.ru/news/?id=1111165 3. Подключить сервис http://extrastat.ru/ 4. Исправить публикацию ликнов в кталоге статей. Публикуется ...

    DrupalNode.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Плагин для Dokuwiki

    $250

    Плагин для оповещения избранных пользователей об изменениях в вики. Создается новый документ, у автора, после создания документа, должен быть выбор: подписывать кого-то на то, чтоб прочитал эту страницу или никого не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Для сайта: Интерактивный выбор цвета автомобиля.

    $100

    Здравствуйте! нужно реализовать на странице сайта интерактивную смену цвета салона и смену цвета автомобиля: Подобное видел здесь: www.maxcom-leather.ru/car.html ДАНО: картинка машины и варианты цвета

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль фильтрации

    Добрый день, нужен модуль фильтрации по аналогии с http://hotline.ua/gd/12/ для сайта http://www.postelshop.com.ua/dir.php?id=12 (сейчас подбор по характеристикам так реализован), который подключается к CMS от Melbis.com и учитывает изменения названий и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн на скрипт

    Требуеться натянуть диз на существующий скрипт, залить на хостинг, установить SSL AntiDoss. Консультация. Возможно долговременное сотрудничество.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно устранить ощибку в скрипте

    Нужно устранить ощибку в скрипте http://tizer.ero-foto.info/ тизерной системы, проблема в отображении блока тизеров, ставишь 3 на 4, а на сайте отображается по другому, и после каждой перегрузки сайта расположение тизеров меняется

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер категорий и товаров virtuemart

    Доступ к исходному сайту есть. Сайт joomla+virtuemart Нужно чтобы парсер в итоге выдергивал с сайта большую картинку, присваивая ей название (берем из товара), артикул, (берем из товра), стоимость (берем из товра). В ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад