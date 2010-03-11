Модифицирование jw плеера.

В плеере должно быть 2 конфигурации потока Поток1 и Поток 2

rtmp://77.120.113.20/live

Snream1

и

rtmp://77.120.113.20/live

Stream2

Плеер постоянно проигрывает поток1, если появляется поток2 он переключается на него, когда пропадает, снова Поток1

Проверка производится раз в 10 сек

Переменные Поток1 и Поток2 по таймеру время от времени изменяются и подчитываются из файлов XML1 и XML2

приблизительно такого вида:

Live XSPF playlist

Live Stream

zzz

Stream1

2010.03.11 18:30:00

rtmp://77.120.113.20/live

rtmp

1

Live Stream

zzz

Stream2

2010.03.11 18:50:00

rtmp://77.120.113.20/live

rtmp

1

XML файл должен подчитываться с интервалом 10 минут.