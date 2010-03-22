Разработка аукциона на базе 1С-Битрикс

Уважаемые господа!

Ищу исполнителя из Санкт-Петербурга для разработки аукциона, на Битриксе.

Основные требования: ответственность, отличное знание Php, MySql, Smarty, Битрикс, возраст от 22 лет

Проект создается на несколько лет вперед, поэтому качество работы будет проверяться профессионалами.

Просьба отвечать только в этом проекте, с указанием почты. ТЗ и дальнейшую информацию вышлю на мыло в течении 2-х календарных дней.

P.S. – компаниям просьба не беспокоить!