Разработка аукциона на базе 1С-Битрикс

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка183 просмотра

Уважаемые господа!

Ищу исполнителя из Санкт-Петербурга для разработки аукциона, на Битриксе.

Основные требования: ответственность, отличное знание Php, MySql, Smarty, Битрикс, возраст от 22 лет

Проект создается на несколько лет вперед, поэтому качество работы будет проверяться профессионалами.

Просьба отвечать только в этом проекте, с указанием почты. ТЗ и дальнейшую информацию вышлю на мыло в течении 2-х календарных дней.

P.S. – компаниям просьба не беспокоить!

MySQLPHP
15 лет назад
weballer
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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