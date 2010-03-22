Доработка скриптов VirtueMart

Нужно написать программу - флешку. Есть маленький чертеж - http://simbatron.ru/img006.jpg Нужно чтоб при нажатии на задвижки (двойные треугольнички) они меняли цвет с черного на зеленый или красный. Зеленый цвет получается если нажимать ...