Компонент: 1. - принимает почту с заданного адреса (каждому пользователю должно соответствовать несколько адресов электронной почты); - находит во входящем письме вложения (объем редко достигает мегабайта) ; - результаты приема почты ...
Доработка скриптов VirtueMart
Необходимо доработать скрипты VirturMart
Добавить возможность добавление основного товара в корзину
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