Нужен плагин Vbulletin + платный доступ в VIP груп

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок69 просмотров

Нужен плагин который позволяет обеспечить платный доступ к сервисам форума на Vbulletin.

А так же обмен репутации на платный доступ.

Не заплативший пользователь получает ограничения, которые будут указаны в настройках прав для ограниченной группы. Наример скрытие ссылок (желательно без модуля hide).

Для перехода с ограниченной группы в нормальную требуется оплата Paypal.

Разные сроки оплаты и разные цены.

15 лет назад
turbinaz
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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