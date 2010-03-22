Нужен плагин Vbulletin + платный доступ в VIP груп

Нужен плагин который позволяет обеспечить платный доступ к сервисам форума на Vbulletin.

А так же обмен репутации на платный доступ.

Не заплативший пользователь получает ограничения, которые будут указаны в настройках прав для ограниченной группы. Наример скрытие ссылок (желательно без модуля hide).

Для перехода с ограниченной группы в нормальную требуется оплата Paypal.

Разные сроки оплаты и разные цены.