Здравствуйте! Требуется сделать пару доработок в cms DLE. Надо будет малец изменить функционал версии 8.2 (не дополнительный модули и т.п. просто изменить кое что в самой cms). Если вы хорошо разбираетесь в ...
Нужен плагин Vbulletin + платный доступ в VIP груп
Нужен плагин который позволяет обеспечить платный доступ к сервисам форума на Vbulletin.
А так же обмен репутации на платный доступ.
Не заплативший пользователь получает ограничения, которые будут указаны в настройках прав для ограниченной группы. Наример скрытие ссылок (желательно без модуля hide).
Для перехода с ограниченной группы в нормальную требуется оплата Paypal.
Разные сроки оплаты и разные цены.
Заявки фрилансеров
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