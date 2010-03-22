Изменить шрифт на блоге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки117 просмотров

Изменить шрифт на блоге justgoup.ru, то есть сделать отступ между строками и словами побольше. Кто за сколько, готов сделать?

15 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров