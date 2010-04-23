Приватно для Арефьев Алексей (lexusback)

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка133 просмотра

Cоздание галереи на flash

15 лет назад
clavik
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$110
4 дня
Просто супер! Все сделал в сроки, включая кучу правок и дополнений!
С Вячеславом работать приятно, все материалы предоставил оперативно, оплата вовремя. Вообщем только +10 !

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lexusback
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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