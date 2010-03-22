Связка php + JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок234 просмотра

Есть форма поиска. Нужно ее доделать. Нужен человек разбирающейся в php и JavaScript.

Второй заказ: есть админка самописная. Надо дописать модуль. код очень простой. Разрабатываться с целью быстрого дописывания модулей.

JavaScriptPHP
15 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров