Требуется создать сайт на основе макета дизайна (см.вложение), насадить его на ЦМС (желательно друпал) и разместить на хостинге (хостинг есть). На сайте должна быть простая анимация. Сначала появляется фотография девушки с закрытыми глазами, ...
Связка php + JavaScript
Есть форма поиска. Нужно ее доделать. Нужен человек разбирающейся в php и JavaScript.
Второй заказ: есть админка самописная. Надо дописать модуль. код очень простой. Разрабатываться с целью быстрого дописывания модулей.
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