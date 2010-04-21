Flash проигрыватель

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок224 просмотра

Добрый день.

Нужен простой flash проигрыватель на сайт.

Дизайн в приложении.

По функционалу думаю все понятно, если есть вопросы - обязательно отвечу.

Сроки - 2-3 дня.

15 лет назад
BossIT
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Хорошая работа.
Отлично поработали! рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад