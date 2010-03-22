Требуется создать сайт на основе макета дизайна (см.вложение), насадить его на ЦМС (желательно друпал) и разместить на хостинге (хостинг есть). На сайте должна быть простая анимация. Сначала появляется фотография девушки с закрытыми глазами, ...
Установить форум phpBB3
Необходимо установить обычный, стандартный форум на phpBB3.
Добавить несколько модов. Портал. Чат. Предполагается закрытая регистрация.
Далее возможна помощь в апдейтах, поддержке.
Хостинг - VPS (виртуальный выделенный сервер).
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