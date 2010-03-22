Установить форум phpBB3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок157 просмотров

Необходимо установить обычный, стандартный форум на phpBB3.

Добавить несколько модов. Портал. Чат. Предполагается закрытая регистрация.

Далее возможна помощь в апдейтах, поддержке.

Хостинг - VPS (виртуальный выделенный сервер).

15 лет назад
v_zh
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров