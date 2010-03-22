Аналог фотосайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок207 просмотров

Нужен полностью готовый технически скрипт или движок или как это правельно называется, на который можно будет в дальнейшем прикрутить скин и получится готовый портал.

По функционалу он должен быть похож на photosight.ru, photodom.com, fotokritik.ru и прочее.

Предлагайте стоимость и сроки выполнения работ.

15 лет назад
Azoff
Илья 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров