Требуется создать сайт на основе макета дизайна (см.вложение), насадить его на ЦМС (желательно друпал) и разместить на хостинге (хостинг есть). На сайте должна быть простая анимация. Сначала появляется фотография девушки с закрытыми глазами, ...
Аналог фотосайта
Нужен полностью готовый технически скрипт или движок или как это правельно называется, на который можно будет в дальнейшем прикрутить скин и получится готовый портал.
По функционалу он должен быть похож на photosight.ru, photodom.com, fotokritik.ru и прочее.
Предлагайте стоимость и сроки выполнения работ.
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