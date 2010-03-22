Разработка-flash сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок198 просмотров

Здравствуйте, нужно разработать флеш-сайт на базе шаблона (исходники предоствим).

Структура и объем работ:

1. Сайт состоит из 6-ти разделов.

3 раздела которые в данный момент являются галереями, необходимо структурно изменить в текстовые.

В каждом из таких разделов будет размещена текстовая информация + до 10 фото, которые можно увеличить при просмотре (в режиме галереи).

2. Дизайн. Нужно разместить логотип и немного отредактировать цвет в верхней части сайта.

15 лет назад
olya_uk
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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