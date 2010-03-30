Перенос сайта с ucoz на платный хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Требуется написать скрипт или программу, которая перенесет сайт с ucoz на платный хостинг. Не имеет значения, будет это перенос на какой-либо движок или статичный html (последнему отдается предпочтение), главное, чтобы сохранилась структура сайта (все страницы остались по прежним адресам). Жду ваших предложений с ценой.

HTML
15 лет назад
igrinov
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель, были небольшие задержки по времени, но Евгений объяснил их тем, что сломался компьютер, а в целом работой доволен, другие исполнители запрашивали большую сумму, за такую же работу. Хорошо выполненная работа, а главное качественно, буду и в дальнейшем сотрудничать с этим фрилансером.

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад