Перенос сайта с ucoz на платный хостинг

Хороший исполнитель, были небольшие задержки по времени, но Евгений объяснил их тем, что сломался компьютер, а в целом работой доволен, другие исполнители запрашивали большую сумму, за такую же работу. Хорошо выполненная работа, а главное качественно, буду и в дальнейшем сотрудничать с этим фрилансером.